OM : Marseille énerve les agents, ça promet au mercato !

Cet été, Isaac Lihadji aura le choix de signer dans le club de son choix, alors que l’Olympique de Marseille espère toujours lui faire signer son premier contrat professionnel.

Le club phocéen n’est cependant pas en position de force puisque Lille, Monaco, Barcelone, Valence, Dortmund ou encore la Juventus Turin ont fait part de leur intérêt pour le jeune ailier droit de 17 ans. Assurément, il sera maintenant difficile pour Marseille de rafler la mise et de convaincre le joueur de signer, d’autant qu’André Villas-Boas a pris, en accord avec sa direction, la décision de ne pas le convoquer dans le groupe professionnel tant qu’il n’avait pas signé son contrat. Dans la globalité, la stratégie de la direction a été mauvaise selon un agent de joueurs, interrogé par La Provence.

Les critiques pleuvent sur la direction

« La clé, c'est l'anticipation. Tous les grands clubs le font : quand un jeune arrive en fin de contrat, 18 ou 24 mois avant, il faut se poser et discuter. Concernant Lihadji, je pense que ça n'a pas été fait, ou que cela a été mal fait » a-t-il indiqué, avant qu’un autre agent ne surenchérisse. « Il faut arrêter, aussi, avec le discours du Champions Project. Certains ont pu y croire au début, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Les dirigeants vont être attendus au tournant car tout le monde sait que si le club se qualifie pour la Ligue des champions, il va forcément recruter et les jeunes ne joueront plus ». On l’aura bien compris, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n’ont pas que des amis chez les agents de joueurs…