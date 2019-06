OM : Marseille en rêvait, le cauchemar recommence

Dans : OM, Mercato, TFC, Ligue 2.

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille pendant ce marché d’été, Silas Wamangituka se rapproche d’un autre club de Ligue 1.

Malgré l’arrivée d’André Villas-Boas sur son banc de touche, le club phocéen se retrouve un peu à la peine en ce début de mercato. Alors que la piste menant à Marcus Thuram (Guingamp) a pris du plomb dans l’aile, sachant que Bertrand Desplat réclame 20 millions d’euros pour lâcher son buteur, l’OM est désormais distancé dans le dossier Silas Wamangituka.

En effet, selon Manu Lonjon, « Toulouse fonce sur Wamangituka ». D’après le journaliste de Yahoo Sport, l’attaquant du Paris FC est en « négociations avancées » avec le TFC, qui espère boucler ce transfert estimé à 5 ME au cours de la semaine prochaine. Ce qui signifie donc que Toulouse dispose d’une véritable longueur d’avance sur la concurrence française, et donc sur l’OM. Une mauvaise nouvelle, une de plus durant ce mercato estival, pour Marseille, qui va probablement devoir aller à l’étranger pour trouver ses renforts offensifs.