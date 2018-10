OM : Marseille éliminé, La Provence y pense déjà

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Finaliste en titre de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille déchante dans cette même compétition.

Une très mauvaise surprise à domicile face à Francfort, et une autre contre Limassol, et l’OM se retrouve en dernière position avec une énorme pression. Cela tombe mal, les joueurs de Rudi Garcia vont jouer deux fois la Lazio Rome, dont la première ce jeudi soir au Vélodrome. Une situation qui a de quoi inquiéter, puisqu’un nouveau revers signifierait quasiment une élimination de l’épreuve. La Provence l’évoque pour la première fois avant la rencontre, le quotidien régional expliquant que, malgré l’effet positif que cela pourrait avoir sur le calendrier, la digestion d’un tel échec pourrait être difficile.

« Il est peut-être un peu tôt pour se lancer dans des calculs, d’autant que Limassol est capable de brouiller les cartes, mais si l’Eintracht prend au moins 4 points en deux matches face aux Chypriotes, avec 10 unités, il sera presque en seizièmes et il ne restera qu’un ticket à se partager entre les deux protagonistes de ce soir. Et une élimination, si elle allège le calendrier, c’est toujours une déception difficile à avaler », a prévenu La Provence, qui sait que l’échec dans la course au podium la saison passée avait été grandement atténuée par la présence des Olympiens en finale de Coupe d’Europe. Cela pourrait bien ne pas être le cas cette saison…