OM : Marseille doit trouver 60 ME, pas de quoi paniquer !

Dans : OM.

Solide deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a creusé un véritable faussé de 16 points avec son rival lyonnais ce week-end.

Battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir (4-2), l’Olympique Lyonnais a toutefois la possibilité d’embêter Marseille cette semaine puisque les hommes d’André Villas-Boas se rendent au Groupama Stadium mercredi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Un match très attendu par Jean-Michel Aulas, lequel s’est notamment payé l’OM la semaine dernière en accusant Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt d’être en dehors des clous imposés par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. « Si les Marseillais devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair-play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Là, ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG » lâchait le président de l’OL dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Mais selon Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport pour RMC, l’Olympique de Marseille n’aura aucun mal à trouver les 60 ME qu’il lui manque pour respecter les termes de son accord avec le fair-play financier au mois de juin prochain. « Avant le match de mercredi en Coupe de France, la rivalité entre Lyon et Marseille est toujours là. Cette petite phrase d’Aulas dans la presse peut être vraie ou fausse, ça dépend comment on la prend. Il faut rappeler que l’OM d’Eyraud a passé un accord de règlement avec l’UEFA pour le fair-play financier. Il stipule qu’ils doivent respecter un déficit maximum autorisé de 30 ME à l’issue de cette saison. Donc entre les 90 ME de déficit actuellement et les 30 ME à présenter en juin 2020, il faut trouver 60 ME. Et là, Aulas fait une erreur. Car Marseille peut trouver cette somme-là » explique Pierre Rondeau, avant de développer.

« Avec les droits TV, si Marseille termine deuxième, ils passeraient de 46 ME de Droits TV à 51 ME d’abord. Puis avec la Ligue des Champions, ce serait 15 ME de participation, plus un market-pool de 25 ME. Au total, ça ferait déjà 45 ME. L’OM devrait alors trouver 15 ME. Pour ça, il y aura peut-être la Coupe de France, les ventes de joueurs ou la réduction de la masse salariale. Donc à ce niveau-là, il serait improbable que Marseille soit exclu de la Ligue des Champions pour non-respect du fair-play financier, car l’OM trouvera les 60 ME manquants. Aulas ne prendra pas la place de l’OM » a indiqué Pierre Rondeau, pour qui il n’y a finalement pas de quoi sombrer dans le catastrophisme du côté de l’Olympique de Marseille. Voilà qui rassurera (un peu) les supporters olympiens, lesquels n’osent pas encore se projeter sur la saison à venir.