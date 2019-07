OM : Marseille dit officiellement adieu à Balotelli au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille s’attachait les services de Mario Balotelli, lequel s’engageait en faveur du club phocéen pour seulement six mois. Le bilan de l’international italien en Provence fût plutôt positif, avec 8 buts inscrits en Ligue 1. Néanmoins, cette efficacité n’a pas permis à l’OM d’accrocher une place sur le podium. Par conséquent, le contrat de « Super Mario » ne sera pas prolongé par Jacques-Henri Eyraud, le salaire de l’Italien ne collant plus du tout avec les contraintes économiques du club. Dans une interview accordée à L’Equipe en ce milieu de semaine, le président marseillais a officialisé la décision du club de ne pas retenir Mario Balotelli.

« Aujourd'hui, on est sur deux-trois profils, à adapter s'il y a des départs imprévus et qu'on serait amenés à remplacer. Le poste d'attaquant est à pourvoir, puisque Mario Balotelli ne poursuivra pas l'aventure avec l'OM. On regarde au-delà du poste d'attaquant, en défense centrale notamment. On a deux jeunes formidables (Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car), qui ont montré de très belles choses depuis plusieurs mois, sur lesquels on compte absolument. Mais on sait aussi que c'est un secteur très sensible, un peu d'expérience ne ferait pas de mal » a indiqué le président de l’Olympique de Marseille, qui table donc sur deux à trois recrues. Sans compter d’éventuels départs supplémentaires qu’il faudrait compenser.