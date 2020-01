OM : Marseille détrôné en une semaine, le défi de Rennes

Dans : OM.

En déplacement à Rennes vendredi soir, l’Olympique de Marseille devra éviter la défaite. Dans le cas contraire, sa deuxième place de Ligue 1 serait menacée.

« Je pense qu’un match nul serait un bon résultat. » Eh oui, André Villas-Boas se contenterait volontiers d’un partage des points lors de la 20e journée de Ligue 1. Et pour cause, son Olympique de Marseille va défier le Stade Rennais, dont la série de cinq victoires consécutives l’a mené jusqu’au podium. Résultat, le club breton se retrouve à cinq longueurs de son futur adversaire, avec un match en retard à jouer à Nîmes mercredi. Autrement dit, en cas de victoires face aux Marseillais et aux Crocodiles, Rennes chiperait la place de dauphin du Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Pas de quoi s’enflammer pour Julien Stéphan.

« Je pense que vous y pensez beaucoup plus que nous, nous on est assez tranquilles par rapport à ça, on n'y pense pas, on se prépare à un rapport de forces, aux différents scenarii qu'il peut y avoir, a calmé le coach rennais. Là maintenant, c'est le troisième qui reçoit le second, c'est une affiche, forcément, mais Rennes-OM c'est toujours une affiche, avec un seul succès pour nous à domicile sur les dix dernières années (3-2, le 21 septembre 2016). C'est une affiche du moment, on va l'aborder avec beaucoup d'appétit et de gourmandise car c'est l'OM, un club prestigieux, et qu'on a envie de maintenir une bonne dynamique. » Apparemment, Rennes refuse de se mettre la pression malgré cet objectif alléchant.