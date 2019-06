OM : Marseille dégaine un atout XXL pour Adrien Silva !

Dans : OM, Mercato, Monaco.

Prêté par Leicester à Monaco lors du mercato d'hiver 2019, Adrien Silva a encore deux ans de contrat avec le club anglais, mais à priori les Foxes ne comptent plus sur le milieu international portugais de 30 ans et ils accepteront de le céder cet été. Et comme du côté de la Principauté on apprécie le profil du natif d'Angoulême, d'autant plus que Leonardo Jardim connaît très bien Adrien Silva qu'il avait déjà eu sous ses ordre au Portugal, une offre semble imminente. Mais dans ce dossier, l'AS Monaco pourrait bien buter sur la détermination de l'Olympique de Marseille à faire venir un joueur dont la valeur est actuellement estimée à 13ME.

Selon SoccerLink, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta auraient déjà avancé leurs pions dans le dossier Adrien Silva. « L’OM a entamé des discussions avec le représentant du joueur. Avec la venue d‘André Villas-Boas sur le banc olympien, les dirigeants possèdent un atout supplémentaire pour enrôler le milieu de terrain de 30 ans », précise le site spécialisé dans le mercato, qui affirme que le club phocéen est déterminé à doubler Monaco dans cette quête d'Adrien Silva.