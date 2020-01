OM : Marseille débarque, Trélissac a du mal à se motiver

Dans : OM.

Alors que la venue de l’Olympique de Marseille devrait provoquer une certaine euphorie, Trélissac n’aborde pas ce 32e de finale de Coupe de France comme prévu. Le club de National 2 a une autre priorité.

Pour un club de division inférieure, rencontrer un pensionnaire de Ligue 1 en Coupe de France est généralement une fête. Surtout lorsque l’on parle de l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Mais du côté de Trélissac, futur adversaire des Olympiens dimanche, le président Fabrice Faure fait passer cette rencontre de gala au second plan.

« Nous sommes malheureusement mal classés en championnat et nous avons deux matchs en retard à disputer, a souligné le dirigeant dans des propos relayés par Le Phocéen. La priorité est donc de nous maintenir, mais je ne doute pas de la motivation de mes joueurs dimanche pour tenter l'exploit. » On a déjà vu plus des patrons de club plus enthousiastes… Même l’entraîneur adjoint Valentin Zamo a jugé nécessaire d’effectuer une mise au point sur la mentalité du groupe.

L’OM, un match comme les autres

« Les joueurs sont sérieux, ils savent que jouer une équipe comme Marseille sans être à 100 %, ça n’a aucun intérêt, ni pour eux ni pour l’équipe », a confié le technicien contacté par Sud Ouest, imité par le coach principal Pavlé Vostanic. « Marseille, c’est important, Saint-Étienne, c’était important, Bourges et Angoulême, ce sera important, a-t-il insisté. Il n’y en a pas un plus que les autres. » Focalisé sur son maintien en National 2, Trélissac traînerait presque des pieds avant de défier les coéquipiers de Dimitri Payet...