OM : Marseille de retour en finale d’Europa League ?

Par Guillaume Conte

Jérôme Rothan voit l’Olympique de Marseille marcher très fort cette saison, et pourquoi pas s’offrir encore un très beau parcours en Coupe d’Europe.

Mercato ambitieux, premiers résultats intéressants, entraineur sulfureux et retour des supporters, les ingrédients sont mis pour une belle saison à l’OM. Il n’y a bien évidemment aucune garantie que tout se passe comme prévu, mais Pablo Longoria a travaillé dur pour renforcer l’équipe selon les désirs de Jorge Sampaoli. L’entraineur marseillais n’aura probablement pas les 3 recrues supplémentaires qu’il espérait, mais il ne pourra pas dire qu’il n’a pas les moyens de réussir. Pour Jérome Rothen, Il faudrait tout de même dégoter cet attaquant de pointe en doublure d’Arek Milik, sans quoi cela pourrait devenir plus compliqué. Mais l’effectif déjà en place à de quoi aller loin, y compris dans une Europa League avec une poule relevée (Lazio Rome, Galatasaray et Lokomotiv Moscou).

« Je suis excité de voir Marseille avec cette Europa League. Ce qui se passe sur ce début de saison, ça donne un certain engouement. Les jeunes joueurs vont pouvoir créer quelque chose en apportant de la fraîcheur. Entre le championnat et la Coupe d’Europe, je suis sûr qu’une dynamique intéressante peut se mettre en place. Après, Marseille ne pourra pas faire toute une saison sans un vrai numéro neuf. Longoria a été surprenant sur le mercato avec Sampaoli. Pour l’instant, il a sorti des joueurs qui donnent satisfaction. Donc s’il n’arrive pas à faire l’attaquant cet été, il le prendra peut-être en janvier pour la deuxième partie de saison. Si en plus de ça, le public suit, ça peut donner quelque chose d’intéressant. L’OM peut faire un parcours en Coupe d’Europe », a prévenu l’animateur de RMC dans l’émission qui porte bien son nom : Rothen s’enflamme.