OM : Marseille dauphin du PSG, merci Frank McCourt !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pas spécialement donné favori dans la course à l’Europe face à Lyon et Monaco, l’OM fait la course devant les gros et se retrouve dauphin du PSG.

Malgré quelques matchs ratés (à Lille ou contre Metz par exemple), l’Olympique de Marseille réalise un début de saison convaincant. Et pour cause, l’équipe de Jorge Sampaoli est actuellement deuxième de Ligue 1 avec un match de plus à jouer contre Lyon au Groupama Stadium. Autant dire que comptablement, les chiffres sont excellents pour Marseille, dont l’objectif assumé par le président Pablo Longoria est très clairement de finir sur le podium afin de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. L’objectif de l’OM est légitime selon Benoit Cheyrou. Consultant pour Prime Video et présent sur place lors des matchs de Marseille contre Troyes puis à Nantes, l’ex-milieu de l’OM a confié à La Provence que les ambitions phocéennes étaient en adéquation avec le mercato réalisé cet été par Frank McCourt ainsi que par Pablo Longoria.

#OMESTAC le propriétaire de l’OM Frank McCourt a rapidement quitté le stade vélodrome. Pas de sourire, les trois points et puis c’est tout. @OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM — Karim Attab (@karimattab1) November 28, 2021

Car même s’il est souvent rappelé à raison que l’effectif de l’OM est jeune et inexpérimenté, il est toutefois bon de souligner que Frank McCourt a fait voler les billets cet été en dépensant par exemple 20 millions d’euros pour Gerson. D’autres joueurs ont été définitivement achetés pour des sommes comprises entre 3 et 5 millions d’euros (Konrad, Luan Peres) tandis que Pau Lopez, Ünder et Guendouzi ont été prêtés avec des options d’achats quasi-automatiques assez hautes. Il n’est donc pas surprenant de voir Marseille à cette place selon Benoit Cheyrou. « Quand tu arrives à la 16 e journée en étant 2e avec un match en moins, tu penses évidemment à l’Europe. C’est l’ADN de l’OM de jouer la Ligue des champions chaque année, il y a eu pas mal d’investissements cet été… Ce qui est positif par rapport à la fin de saison dernière, c’est que Sampaoli aligne à chaque match 6 ou 7 joueurs qu’il a choisis. Je trouvais l’équipe très déséquilibrée au début de saison, on se demandait s’il y aurait 5 ou 6 buts au prochain match. Mais elle est désormais très équilibrée, avec beaucoup de rigueur dans les replacements et de calcul » a souligné le consultant d’Amazon, pour qui les supporters olympiens peuvent remercier Frank McCourt pour ce mercato plein d’ambition et de promesses cet été.