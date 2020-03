OM : Marseille climatisé par ce spécialiste pour Thauvin

Dans : OM.

Six mois après son opération de la cheville, Florian Thauvin a effectué son retour en Ligue 1 vendredi à l’occasion du match nul entre l’OM et Amiens à l’Orange Vélodrome (2-2).

Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui bricole au poste d’ailier droit depuis le début de la saison avec des joueurs irréguliers ou non spécialistes du poste (Radonjic, Germain, Lopez, Sarr). Toutefois, il va falloir être patient avant de revoir le grand Florian Thauvin à Marseille. Car pour Lionel Lacono, ancien préparateur physique de l’AS Monaco, interrogé par Le Phocéen, le champion du monde 2018 ne retrouvera pas son réel niveau avant 3 mois. D’ici là, le championnat sera malheureusement terminé. Une mauvaise nouvelle pour Marseille mais également pour Thauvin, qui ambitionne de disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

« Après avoir joué 15 minutes vendredi, il devrait faire une bonne demi-heure le week-end prochain (Marseille joue à Montpellier) et pourrait démarrer dans deux semaines face à Paris en jouant une heure. Ensuite, il pourra enchaîner à partir du cinquième ou sixième match sur 90 minutes. Après, dans ce genre de processus de reprise, cela peut varier en fonction de l'urgence de résultats pour les clubs, mais dans un cas comme Thauvin, je pense qu'il faut aller progressivement et ne pas précipiter son retour. Cette règle du 6 mois/6 mois pour retrouver son meilleur niveau n'est plus vraiment valable. C'est dû aux nouvelles techniques de réathlétisation qui ont considérablement accéléré le processus, comme la proprioception, l'isocinétique, ou la course sur les nouveaux tapis en apesanteur qui allègent le poids du coureur. Concernant Thauvin, on peut imaginer qu'il a bénéficié de ces soins très pointus, avec aussi un gros travail en piscine comme on a pu le lire. Du coup, on peut estimer qu'il retrouvera la totalité de ses moyens en trois mois et être compétitif pour l'Euro » a indiqué le spécialiste. Reste que même un Thauvin à 50 ou 70 % peut rendre de fiers services à cet OM en souffrance depuis le début de l’année 2020…