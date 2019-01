OM : Marseille cherche un pigeon espagnol pour son attaquant

Dans : OM, Mercato.

Après une première partie de saison décevante, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de se renforcer. Mais a priori, aucune recrue ne devrait débarquer dans les prochains jours.

La raison est simple, le club phocéen doit d’abord dégraisser avant d’envisager les signatures de l’attaquant et du latéral gauche souhaités. Il faut dire que la case indésirables est pleine à craquer ! Tomas Hubocan, Aymen Abdennour, Grégory Sertic, Clinton Njie… Sans oublier l’encombrant Kostas Mitroglou (30 ans) dont l’OM rêve de se débarrasser le plus vite possible. En effet, la direction olympienne, consciente de la faible cote de son avant-centre, s’active pour lui trouver une porte de sortie.

Apparemment, les dirigeants pensent pouvoir le refourguer en Liga où l’on sait que le Betis Séville a été sollicité, tout comme le FC Valence, nous apprend Radio Esport, pessimiste pour la suite de ce dossier. Car on voit mal l’entraîneur Marcelino pousser Michy Batshuayi et Kevin Gameiro vers la sortie afin de récupérer Mitroglou, muet depuis près de trois mois. Le clan grec et l’OM feraient peut-être mieux de cibler un championnat moins compétitif…