OM : Marseille cherche à vendre Ocampos et ne s'en cache plus

Dans : OM, Mercato.

Parmi les joueurs à forte valeur marchande à l’Olympique de Marseille, les offres ne se bousculent pas à l’heure actuelle.

Un réveil est annoncé pour Florian Thauvin dans les semaines à venir, tandis que le club provençal attend des offres copieuses venues d'Angleterre pour Morgan Sanson, ou d'Espagne pour Maxime Lopez notamment. D’ici là, il faudra une belle vente pour pouvoir acheter, alors que les clubs français commencent doucement à enchainer sur le plan des arrivées.

L’idée est donc de céder Lucas Ocampos, joueur encore jeune, avec un contrat qui arrive à expiration dans un an, et qui sort d’une belle saison. L’hyper actif argentin n’est pas spécialement désireux de changer d’air, lui qui se plait beaucoup, a du temps de jeu et est très apprécié par les supporters. Mais selon La Provence, l’OM n’a pas mis la barre trop haut pour finaliser son départ, puisqu’un montant de 15 ME serait demandé pour laisser filer l’ancien de Monaco. Un prix d’appel qui a pour but de provoquer un intérêt pour Lucas Ocampos, alors que des touches ont eu lieu en Italie ou en Espagne sans vraiment aboutir sur quelques chose de concret ces dernières semaines.