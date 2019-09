OM : Marseille avait un plan B made in L1 au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Durant plusieurs jours, l’Olympique de Marseille a négocié avec le FC Nantes la venue de Valentin Rongier. Le deal a été officialisé mardi soir par le club phocéen, qui a donc recruté le milieu de terrain français en tant que joker, 24 heures après la fin du mercato. Ce dossier était crucial pour l’OM d’autant que les médias étaient quasiment unanimes pour dire que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne disposaient d’aucun plan B pour remplacer Luiz Gustavo en cas d’échec dans les négociations avec le FC Nantes pour Valentin Rongier.

Il semblerait finalement que cela soit faux puisque L’Equipe nous apprend ce mercredi que l’Olympique de Marseille avait d’ores et déjà contacté l’OGC Nice pour Adrien Tameze. Joueur très apprécié par Patrick Vieira au Gym, l’international camerounais de 25 ans avait fait l’objet d’une offre de 10 ME du Spartak Moscou durant le mercato. Nice avait accepté cette offre mais le joueur, désireux de poursuivre sa progression en Ligue 1, l’avait finalement déclinée. Pour Marseille, nul doute que ce profil aurait été intéressant et complémentaire à ceux de Morgan Sanson et de Maxime Lopez. Mais finalement, la direction marseillaise n’a pas eu besoin d’activer ce plan B, les négociations avec Nantes pour Rongier ayant enfin abouties mardi soir.