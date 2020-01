OM : Marseille avait des secrets plein les poches

Dans : OM.

Lors de la qualification de l'Olympique de Marseille contre Trélissac en Coupe de France dimanche (1-1, 4-2 tab), Yohann Pelé est vraiment passé par toutes les émotions. Mais le gardien de l'OM était bien aidé.

Les pires possibles d’abord. Puisque dès la première minute de jeu, le gardien a fait une grosse boulette en dégageant sur Diaby après une mauvaise passe en retrait de Sarr. Puis les meilleures ensuite. Car durant la séance de tirs au but, le portier de 37 ans a endossé le costume de héros, pour éviter une nouvelle déconvenue à l’OM, un an après le fiasco contre Andrézieux. En fin de séance, Pelé a effectivement stoppé deux penalties, alors que Rongier et Perrin enfonçaient le clou. Autant dire que l'Albatros a vécu un match contrasté, comme il raconte si bien.

« Avant le match, on s’était dit de ne pas jouer en arrière car le terrain était compliqué. Mais sur la première action, on a fait tout le contraire... Ça ne pouvait pas plus mal démarrer ! C'est bien que ça se finisse comme ça. Le but encaissé ? Il y a une petite hésitation de ma part et la trajectoire de la balle était un peu bizarre, avec des rebonds. J'aurais dû faire autre chose, j'ai voulu dégager… Les tirs au but ? Forcément on a envie de se rattraper surtout pour que l'équipe puisse passer ce tour. Vous connaissez la loterie des tirs au but. Aujourd'hui, ça a tourné dans notre sens, donc c'est bien. Le staff avait des infos sur les tireurs ? Oui, le staff avait bien travaillé. Ils m'ont bien aidé à pouvoir arrêter les tirs au but. Carvalho ? Il me disait en fonction des numéros qu'il voyait où ils pouvaient tirer potentiellement, ça m'a bien aidé quand même. Il y a juste une fois où ça n'a pas marché, sinon je suis parti trois fois sur quatre du bon côté. Il avait de bonnes infos et moi je suis parti et la balle m'est tombée dessus », a lancé, sur Le Phocéen, Pelé, qui continue donc de s’affirmer dans son rôle de doublure de Mandanda, alors qu’il arrive en fin de contrat à l’OM.