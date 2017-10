OM : Marseille assume son rang, Evra en est fier

Dans : OM, Ligue 1.

En l’absence de Jordan Amavi (suspendu), Patrice Evra signait son grand retour dans le onze de départ phocéen à l’occasion du match face à Lille.

Proche de l’expulsion en première mi-temps, l’ancien défenseur de la Juventus Turin a bien tenu son couloir défensivement avant de céder sa place au jeune Boubacar Kamara pour le dernier quart d’heure. Après la rencontre, l’international français (81 sélections) a affiché sa fierté devant la bonne période de l’OM, quatrième de Ligue 1 à l’issue de cette 11e journée.

« C'est important. On a perdu des points à Strasbourg, on se fait égaliser à la dernière seconde contre le PSG. Donc aujourd'hui on voulait les trois points et rien d'autre. Je suis fier de mes coéquipiers. Ils donnent tout et c'est bien. Il y a beaucoup de pression à l'Olympique de Marseille. En ce moment on est en train de tous assumer » a lancé celui qui portait le brassard de capitaine en l’absence de Dimitri Payet, alors que Luiz Gustavo ou encore Steve Mandanda semblaient postuler plus naturellement au brassard. Mais Rudi Garcia, bien conscient qu’il froisse l’égo de son défenseur de 36 ans en lui préférant désormais Jordan Amavi, en a décidé autrement afin de le garder sous pression.