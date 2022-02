OM : Marseille assommé dans le dossier Saliba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Une saison à l’OM et puis s’en va, l’avenir de William Saliba a de grandes chances de s’écrire ainsi. Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, le défenseur prêté par Arsenal est très apprécié de son entraîneur ainsi que de son président Pablo Longoria. Ce dernier rêve d’ailleurs de le recruter de manière définitive à la fin de la saison mais à en croire les informations du Sun, il est de plus en plus improbable de voir William Saliba poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. En effet, le média britannique dévoile que les dirigeants d’Arsenal ne sont pas passés à côté des performances remarquables du n°2 de l’OM et qu’après l’avoir prêté plusieurs saisons de suite, les Gunners sont bien décidés à lancer William Saliba dans le grand bain de la Premier League la saison prochaine.

Départ inévitable pour Saliba ?

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2024, le défenseur français formé à Saint-Etienne pourrait d’ailleurs recevoir une offre de prolongation avec une revalorisation salariale à la clé. Si l’information se confirmait, cela signifierait que l’Olympique de Marseille n’aurait quasiment aucune chance de prolonger le prêt de William Saliba voire de le recruter définitivement. Dans ce dossier, Mikel Arteta souhaite procéder au plus vite. Et pour cause, le manager d’Arsenal est conscient que la saison XXL réalisée par William Saliba à Marseille a attiré la convoitise de nombreux clubs en Europe. Il y a quelques semaines, un potentiel intérêt du Real Madrid pour l’ex-défenseur de l’ASSE et de Nice était par exemple évoqué. Reste maintenant à voir ce que William Saliba décidera pour son avenir, à l’heure où Marseille est en lice pour se qualifier en Ligue des Champions. Une qualification indispensable pour, ne serait-ce que caresser l’espoir de garder William Saliba, même si cela devient de plus en plus compliqué pour ne pas dire impossible.