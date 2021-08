OM : Marseille annonce un Vélodrome quasi-plein dans 10 jours !

Dans : OM.

Dans dix jours, l’OM accueillera les Girondins de Bordeaux au Vélodrome dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

A l’heure où le Pass Sanitaire entre dans le quotidien des Français, les clubs de Ligue 1 doivent s’adapter à cette mesure gouvernementale. Globalement, même s’il reste controversé dans la société, ce Pass Sanitaire est accueilli avec bienveillance par les clubs français dans la mesure où il permet de nouveau de remplir les stades. A certaines places, des jauges sont encore imposées. Du côté de Marseille, on a fait le choix d’y aller progressivement avec une limite à 30.000 spectateurs contre Villarreal en match amical. Au micro de France Bleu Provence, le directeur de la communication du club Jacques Cardoze a confirmé une jauge à la hausse pour la réception de Bordeaux en Ligue 1. 50.000 spectateurs seront autorisés à garnir les travées de l’Orange Vélodrome.

La préfecture accepte 50.000 spectateurs

« On a fait part au préfet de notre souhait d'avoir 50.000 personnes contre Bordeaux. Il a accepté. Alors, oui, c'est énorme dans le contexte actuel. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu une stratégie depuis plusieurs semaines de montée en puissance. On n'a pas décidé de passer de zéro à 50 000 en deux jours. On a mis toutes les dispositions nécessaires en place. D'abord, il y a énormément de couloirs. Il y a énormément de personnel, donc les gens ne sont pas censés se croiser. Les gens doivent porter le masque à l'intérieur, consigne de la préfecture, mais chacun doit comprendre que c'est important » a lancé le directeur de la communication de l’OM, pas mécontent des jauges autorisées et qui espère pouvoir remplir le Vélodrome à 100 % contre Saint-Etienne le 28 août. Les supporters de Marseille peuvent en tout cas se féliciter de telles jauges quand on sait par exemple qu’à Montpellier, la limite a été fixée à 13.000 spectateurs pour la réception… de l’OM, dimanche soir.