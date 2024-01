OM ‍: Marseille abandonne Matic, zéro recrue en approche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu de terrain au mercato, l'OM a vu filer Lucien Agoumé vers Séville. Ce qui ne veut pas dire que le club phocéen va foncer sur Nemanja Matic, dont le salaire est trop élevé.

En manque de temps de jeu à l’Inter Milan, Lucien Agoumé était la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain. Très courtisé lors de ce mercato hivernal, l’international espoirs français était tout proche de rejoindre la cité phocéenne et jeudi soir, l'ensemble des médias européens s'accordait à dire que l'ancien Sochalien allait devenir la première recrue du mois de janvier à l'OM. Coup de théâtre, l'international espoirs français va finalement s'engager au FC Séville, qui a exercé un incroyable forcing au cours des dernières heures à tel point de rafler la mise au nez et à la barbe de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia.

Lucien Agoumé ne viendra donc pas à Marseille, qui va poursuivre sa quête d'un milieu de terrain au profil plutôt défensif cet hiver. Ces derniers jours, une piste a mené l'OM vers Nemanja Matic, qui a exprimé son désir de quitter le Stade Rennais en janvier, six mois seulement après son arrivée en provenance de l’AS Roma. Egalement ciblé par l’OL, l’international serbe ne viendra pas à Marseille. A en croire les informations de RMC, la piste Matic a été jugée trop coûteuse pour les finances marseillaises. Le joueur n’était pas non plus très chaud à l’idée de rejoindre l’OM, une destination pas « très intéressante d’un point de vue fiscal » selon la radio, qui n’en dit pas plus sur les chances de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier.

L'OM va miser sur Bilal Nadir

Jeudi, on apprenait que le Stade Rennais avait pour objectif de ne pas renforcer un concurrent en Ligue 1 et se fixait pour objectif de ne pas vendre Matic dans un club français. Du côté de l’OM, les recherches vont donc se poursuivre pour trouver des joueurs capables de suppléer Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia dans l'entrejeu. Un jeune en pleine ascension devrait avoir sa chance dans la cité phocéenne dans les semaines à venir, le jeune Bilal Nadir (20 ans) qui s’est pour l’instant contenté de miettes avec des entrées de courte durée, mais durant lesquelles il s’est toujours montré à son avantage. Avec la blessure de Rongier et les départs à la CAN de Gueye, Ounahi et Harit, le jeune Marocain aura sa chance car Gennaro Gattuso apprécie tout particulièrement son profil.