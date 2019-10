OM : Marseille a un nouveau héros, ça va faire ricaner

Dans : OM, Ligue 1.

Très critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Jordan Amavi est un remplaçant aux yeux d’André Villas-Boas depuis quelques matchs. En effet, face à Strasbourg ou encore contre le Paris Saint-Germain, c’est Hiroki Sakaï qui lui a été préféré à gauche, Bouna Sarr étant désormais le titulaire sur le côté droit. Néanmoins, AVB a toujours défendu publiquement l’ancien défenseur de Nice. Et ce mardi, c’est ce qu’il a encore fait, en saluant son excellente entrée à la mi-temps face au Paris Saint-Germain. En exagérant à peine…

« Le grand héros de ce match pour moi, c'est Amavi. Il était critiqué par tous et, entrer dans un match alors que ton équipe perd 4-0... Il a eu une très bonne attitude, c'est un signe positif à retenir de ce match » a confié André Villas-Boas, dont les propos risquent de faire réagir sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre. « On a raté notre première mi-temps au Parc, il y a des buts qu'on aurait pu éviter, on reste avec un peu de douleur sur ça (...) Ce match est fini, ce n'est pas le même championnat, rien ne m'intéresse au PSG. Maintenant, on retrouve les adversaires de notre Ligue ». Pour rappel, l’OM affronte Monaco en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi soir à Louis II.