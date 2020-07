OM : Marseille a un coeur énorme et le prouve

Dans : OM.

Durant les vacances scolaires, l'Olympique de Marseille a décidé de ne pas laisser tomber les enfants qui n'auront pas la chance de pouvoir bouger.

L’OM avait déjà pris des initiatives durant le confinement, notamment en ouvrant les portes de la Commanderie aux femmes victime de violences domestiques. Mais le club phocéen souhaite cette fois se tourner vers les plus jeunes. Et ce lundi, en accord avec l’académie d’Aix-Marseille, l’Olympique de Marseille a dévoilé une opération qui concerne les enfants exclus des vacances. « Dans le cadre du dispositif "École ouverte", qui consiste à accueillir dans les écoles, collèges et lycées des enfants et des jeunes qui ne partent pas en vacances, les infrastructures de l'OM Campus seront mises à dispositions de l’académie. Au cours des deux premières semaines de juillet, une centaine d’élèves bénéficiant du dispositif "Ecole ouverte" auront la chance de venir y pratiquer le football, encadrés par des formateurs du club qui viendront seconder les enseignants. Ils pourront également découvrir la diversité des métiers que contient un club de football lors de moments d'échanges avec des salariés du club. Afin de faciliter cette opération, l'OM transportera gracieusement ces collégiens entre leurs écoles et établissements et l'OM Campus, leur offrira le déjeuner et mobilisera ses collaborateurs », explique le club phocéen.

Pour Jacques-Henri Eyraud, il est évident que cette opération reflète bien l’implication de l’Olympique de Marseille dans la capitale provençale. « L'Olympique de Marseille occupe une telle place dans notre ville qu'elle doit assumer sa responsabilité sociétale. Nous sommes pleinement solidaires des Marseillais durement touchés par la crise et il nous semble normal d'offrir une respiration à nos enfants, d'autant plus quand le football est arrêté. L'OM Campus est fait pour résonner de cris de joie, nous espérons que les enfants accueillis dans le cadre des "Ecoles ouvertes" le feront vibrer à nouveau », a confié le président de l’OM sur le site marseillais.