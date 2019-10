OM : Marseille a un coach génial, les éloges pleuvent

Dans : OM, Ligue 1.

4 matchs sans victoire. Voilà que la série s’allonge et devient inquiétante pour l’Olympique de Marseille, battu par Amiens vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Néanmoins, l’équipe d’André Villas-Boas affiche un état d’esprit irréprochable. La preuve que le discours du coach portugais passe en interne selon Arsène Wenger, lequel a loué les qualités de l’ancien manager de Chelsea et d’Arsenal sur l’antenne de beIN SPORTS.

« De ce que j'ai vu depuis le début de la saison, son équipe dégage de l'envie. Elle est un peu limitée en potentiel. Marseille aujourd'hui n'a pas le niveau pour jouer le titre de champion de France. Mais il a réussi à avoir l'équipe derrière lui et à insuffler une dynamique à l'équipe. S'il termine dans les six premiers, je pense qu'il aura vraiment fait une bonne saison » a souligné l’ancien manager d’Arsenal, pour qui l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé en misant sur l’ex-coach du Zénith Saint-Pétersbourg. Un avis massivement partagé dans la cité phocéenne, où l’on pointe davantage du doigt l’action des dirigeants, et un mercato raté qui n’offre pas à Villas-Boas les solutions nécessaires pour combler les récentes absences d’Alvaro Gonzalez, Kamara, Payet ou encore Thauvin…