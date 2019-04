OM : Marseille a recruté le nouveau Varane pour 19 ME

Dans : OM, Mercato.

Recruté pour 19 ME l’été dernier, une somme énorme pour un jeune défenseur, Duje Caleta-Car a mis beaucoup de temps à digérer le montant de son transfert et son parcours jusqu’en finale de Coupe du monde.

Mais depuis le début de l’année 2019, le Croate monte en puissance et s’impose désormais comme un titulaire aux côtés de Boubacar Kamara. A l’aise dans la relance, solide dans les duels et plus efficace sur les phases défensives, l’ancien de Salzbourg commence à faire changer d’avis les observateurs, qui l’avaient flingué après ses premiers matchs, et notamment une sortie catastrophique à Nîmes en début de saison. Pour l’ancien défenseur de l’OM Bernard Bosquier, la machine est lancée et, à la vue de la comparaison, Caleta-Car peut encore aller très haut.

« Je le trouve très bon. Il a bien remonté la pente et a réussi à reprendre confiance. Au début, il semblait lourd et il devait aussi digérer le prix de son transfert. Là, il est solide et surtout complémentaire de Kamara. Je lui trouve un profil à la Raphaël Varane car ses interventions sont souvent très propres. Et que dire de ses relances ? Ce n'est pas donné à tout le monde de faire des transversales de 40 m pied gauche ou pied droit », a expliqué dans La Provence le suiveur attentif de l’OM, persuadé que le Croate a sa part dans la deuxième partie de saison plus convaincante du club provençal.