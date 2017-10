OM : Marseille a failli se faire chiper Kaboré par… le Barça !

Dans : OM, Mercato.

Voilà une anecdote à laquelle les supporters de l’Olympique de Marseille, et beaucoup d’autres, auront du mal à croire. Et pourtant…

En contact régulier avec Libourne, qui évoluait en Ligue 2 à l’époque, le club phocéen convoitait un certain Charles Kaboré. Vous vous souvenez peut-être de ce milieu de terrain qui n’a jamais crevé l’écran à Marseille… Mais en 2007, beaucoup croyaient au potentiel du Burkinabé. A commencer par le FC Barcelone dont le directeur sportif Txiki Begiristain avait contacté Christophe Hutteau, l’ancien agent de Kaboré.

« Je suis à l'hôtel à Bordeaux, José Anigo m'appelle, a raconté l’agent à RMC. On avait fait quelques mois auparavant Valbuena à l'OM, c'était une réussite. José venait régulièrement à Libourne, il y avait Gragnic aussi. Je vais donc le chercher avec son épouse à l'aéroport, je les dépose au Mercure à Mérignac. Pendant que l'on prend un pot, le téléphone sonne, c'est un numéro espagnol. Je ne réponds pas car je ne savais pas qui c'était. »

« Le mec appelle une, deux, trois fois. Au bout d'un moment, José me dit : "Répond, on sait jamais, c'est peut-être l'entraîneur du Real ou de Barcelone", en se foutant de ma gueule, a-t-il poursuivi. Je réponds, il se présente. C'était Begiristain. Il me dit : "Monsieur Hutteau, vous êtes l'agent de Kaboré ? Sachez que l'on est dessus, on a un scout qui va venir le voir. Surtout ne faites rien. C'est un joueur que l'on va suivre." »

Le Barça sur Kaboré, l’OM n’y croyait pas

« Je raconte l’anecdote à José, je la lui raconte et il me dit: "ça va arrête, tu vas pas me la faire." Parce que l’OM était sur Kaboré. Il s’est dit : "il est en train de la faire à l’envers." José appelle alors Pape Diouf (ex-président de l’OM), qui connaît bien Begiristain, pour vérifier. Il regarde le numéro de téléphone et lui dit que c’est le vrai numéro. Un mois après, on a signé Kaboré à l’OM », s’est rappelé Hutteau, dont l'ancien joueur, actuellement à Krasnodar en Russie, n’avait finalement pas convaincu le Barça.