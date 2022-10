OM : Marseille a été bidon, Daniel Riolo impitoyable !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’OM a décroché sa première victoire de la saison en Ligue des Champions au terme d’un match au scénario fou contre le Sporting (4-1).

Mené au score dès la première minute de jeu, l’Olympique de Marseille a réagi avec caractère en s’imposant finalement 4-1 grâce à des buts inscrits par Alexis Sanchez, Amine Harit, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Bien aidé par les erreurs du gardien, auteur de deux boulettes sur les deux premiers buts et qui a ensuite écopé d’un carton rouge, l’OM a inscrit ses trois premiers points de la saison en Ligue des Champions. Un succès qui relance complètement Marseille, qui ne compte maintenant plus qu’un point de retard sur Tottenham et Francfort tandis que le retard avec le Sporting, futur adversaire de l’OM à l’extérieur, n’est que de trois points. Malgré la victoire, la prestation de l’équipe d’Igor Tudor ne fait pas l’unanimité au lendemain du match.

L'OM n'a pas rassuré Daniel Riolo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo s’est montré assez sévère avec l’Olympique de Marseille en estimant que dans le jeu, les Marseillais avaient été inférieurs au Sporting et que par conséquent, il convenait de rester prudent malgré ce large succès. « L’OM a été dépassé absolument partout, techniquement, mentalement, dans l’approche du match. Certes, pendant peu de temps. Mais c’était un cauchemar et Marseille était parti pour perdre ce match car c’est une équipe inférieure au Sporting. Il est arrivé ce qu’il arrive parfois dans le foot parce que ce sport propose parfois des scénarios dingues. Le gardien du Sporting a massacré le match du Sporting, l’OM en a profité et c’est très bien, tant mieux, les Marseillais se relancent » a expliqué Daniel Riolo avant de poursuivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Harit (@amineharit)

« Mais derrière cette grande victoire qui est importante et qui te replace, dans le jeu, c’est incroyable de constater que tu as mis quatre buts sans rien proposer en actions offensives, en jeu. Tu as été présent avec un bon état d’esprit mais l’adversaire t'a quasiment donné la victoire en te mettant sur les rails avec deux boulettes énormes. Je le répète : tant mieux ! Je fais assez de compliments à l’OM depuis le début de la saison pour être assez sévère ce soir. Mais l’état d’esprit était meilleur, comme face à Tottenham. Ils ont bien réagi mais c’est vraiment grâce aux boulettes du gardien. Car dans le jeu je ne vois rien de rassurant malheureusement » a analysé le consultant de l’After Foot, pas encore convaincu à 100 % par l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. De toute évidence, le match de la semaine prochaine à Lisbonne sera crucial. En cas de succès, Marseille prendrait tout d’un coup une toute petite option sur la qualification…