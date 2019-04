OM : Marseille 3e devant l'OL, Beye calme l'enflammade

Dans : OM, Ligue 1, OL, ASSE.

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant en battant Nîmes, samedi au Stade Vélodrome. Un succès capital pour l’équipe de Rudi Garcia, qui est revenue à cinq points seulement de l’Olympique Lyonnais. Mais les Phocéens sont-ils réellement capables de déloger les Gones du podium ? Cela paraît tout de même assez difficile selon Habib Beye, lequel a expliqué sur Canal Plus que le calendrier n’était pas forcément favorable à l’OM, malgré une réception de Lyon au Stade Vélodrome.

Un calendrier trop compliqué pour l'OM ?

« La suite pour l’OM ? Guingamp, il faut y aller. Strasbourg est une équipe en forme. C’est un calendrier compliqué quoi qu’il arrive pour les Marseillais. Au vu du contenu de leurs matchs, il n’y a pas vraiment de certitudes pour dire que les Marseillais dominent leur sujet. L’ASSE est aussi dans la course. On voit ce duel entre l’OM et l’OL, mais il y a aussi une équipe qui va jouer le coup à fond. Et Marseille a un manque de confiance avant ce sprint final » a confié un Habib Beye qui n’écarte pas l’ASSE de la bataille, et qui considère qu’il sera très difficile pour Marseille d’atteindre son objectif du début de saison. Les supporters olympiens espèrent que leur ancien capitaine se trompe…