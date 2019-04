OM : Mario Balotelli est entré, et ça a fait du bruit

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis plus de quarante ans. Et ce n'est pas ce vendredi soir que le sens de l'histoire a changé, puisque les Girondins ont dominé les Phocéens logiquement (2-0). Si l'équipe de Rudi Garcia n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, ce qui enterre donc les derniers espoirs de podium, Mario Balotelli, lui, a encore fait parler de lui. Incertain et finalement sur le banc des remplaçants en début de match, l'Italien est entré en jeu à la 69e minute.

Pas vraiment pour faire un festival, mais plutôt pour faire le show. Puisqu'après avoir assisté au deuxième but de De Préville (71e), Super Mario a provoqué l'expulsion de Pablo (82e), le défenseur bordelais se vengeant contre l'avant-centre marseillais après une première embrouille et un nez en sang pour le Brésilien. Quelques minutes plus tard, Balo écopait lui-même d'un carton jaune pour avoir poussé un adversaire loin d'une action (84e), avant de se chauffer avec Costil sur un ballon dans la surface. S'il n'a donc pas marqué son huitième but sous le maillot phocéen, le joueur de 28 ans a marqué les esprits en musclant le match à lui tout seul, probablement agacé par cet OM sans réaction.