OM : Mario Balotelli à Marseille, une signature officialisée mardi

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Et si nous étions entrés dans les 24 dernières heures du long feuilleton Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille ? Alors que l'attaquant italien de Nice a rendu sa villa et déménagé ses meubles en fin de semaine passée, l'accord entre le Gym, l'OM et Super Mario, ou plutôt Mino Raiola semble désormais être acquis ou presque. Ce lundi après-midi, Vincent Menichini, journaliste de Nice-Matin toujours très bien informé, annonce que l'officialisation de la signature de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille devrait se faire, sauf retournement improbable de situation, ce mardi : « Le dénouement de l’interminable feuilleton Balotelli est imminent. L’officialisation de son départ à l’OM pour six mois pourrait tomber demain. »

L'OM étant éliminé de la Coupe de France, et n'ayant donc pas de match en milieu de semaine, l'attaquant italien pourrait alors intégrer le groupe de Rudi Garcia et être à la disposition de ce dernier pour la réception de Lille vendredi au Vélodrome. Reste à savoir si Mario Balotelli est suffisamment en forme pour débuter aussi vite sous le maillot de l'Olympique de Marseille, lui qui n'a plus joué avec Nice en championnat depuis le 4 décembre et un triste nul contre Angers.