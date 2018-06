OM : Mario Balotelli à l'OM, l'accord est imminent !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Mario Balotelli ne jouant pas le Mondial, et pour cause l'Italie n'est pas qualifiée, l'attaquant italien va pouvoir se reposer et surtout suivre à distance les discussions entre Mino Raiola et le club où Super Mario va jouer la saison prochaine. Si samedi on évoquait un possible revirement dans ce dossier, Nice n'ayant à priori pas totalement renoncé à conserver Mario Balotelli à qui il reste un an de contrat, ce dimanche la signature de l'international italien à l'Olympique de Marseille n'a jamais semblé aussi proche.

Selon Le Phocéen, tout serait désormais bouclé entre l'OM, Nice et Mino Raiola, et la venue de Mario Balotelli ne dépendrait que du passage du club provençal devant la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG). « Selon nos informations, les négociations entre toutes les parties ont plus que bien avancé. Il ne manque pour l'OM qu'à valider son passage devant la DNCG et derrière toutes les formalités devraient s'enchaîner très rapidement. Ne reste plus qu'à espérer qu'un grain de sable ne vienne pas enrayer la machine entre temps », affirme le média spécialisé dans l'Olympique de Marseille. Surtout si le grain de sable s'appelle Mino Raiola...