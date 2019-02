OM : Mario Balotelli a déjà réussi un bel exploit à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a enchaîné deux victoires consécutives, et il n'en fallait pas plus pour ranimer la flamme, d'autant plus que la signature de Mario Balotelli a visiblement apporté ce que les dirigeants phocéens attendaient, à savoir une efficacité retrouvée. Ce samedi, face à une formation d'Amiens qui se bat pour le maintien, l'attaquant italien et ses coéquipiers auront l'occasion de signer un troisième succès de rang et donc de rester pas très loin du podium. Alors même ceux qui n'étaient pas du tout convaincus par la venue de Mario Balotelli à l'OM doivent reconnaître que ce dernier a fait du bien, affichant des qualités supérieures à ce qu'ils pouvaient attendre.

Dans Le Parisien, Manuel Amoros avoue que Super Mario l'a retourné. « J’étais plutôt réticent à son arrivée. Je craignais son individualisme, son caractère comme son manque de condition physique. Mais je suis, je l’admets, agréablement surpris. Alors qu’il n’avait pas joué depuis un mois, je l’ai jugé plutôt affûté. On sent également son envie de démontrer toutes ses qualités. Ce système avec deux pointes en attaque lui convient bien. Il peut servir de point fixe pour un Germain qui tourne autour », constate l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, convaincu désormais que Mario Balotelli peut changer la trajectoire de la saison de l'OM. Reste seulement à espérer qu'il ne soit déjà pas trop tard, l'OL et Lille ayant déjà pris les devants, on ne parle évidemment plus du PSG.