OM ‍: Marcelino tue Marseille, il appelle au secours

Les débuts de Marcelino sur le banc de l’OM sont mitigés avec une 3e place en Ligue 1 sans convaincre et une élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos.

Recruté par Pablo Longoria afin de succéder à Igor Tudor fin juin, Marcelino est un entraîneur bien réputé en Espagne, où il a obtenu de très bons résultats à l’Athletic Bilbao ou encore au FC Valence. Les supporters de l’Olympique de Marseille se montrent donc patients avec leur nouveau coach, refusant de commettre la même erreur que la saison dernière, lorsque Igor Tudor a été hué avant même le premier match avant de retourner l’opinion en sa faveur. Mais pour l’heure, il faut bien dire que Marcelino n’a convaincu personne au sein des observateurs du club phocéen.

Marcelino, un jeu qui n'emballe personne

Troisième de Ligue 1 avec huit points sur douze possible, l’OM devrait compter douze points au vu des adversaires affrontés et de la philosophie des matchs alors que l’équipe de Marcelino a joué à 11 contre 10 sans gagner à Nantes et à Metz. En Ligue des Champions, l’aventure s’est terminée dès le troisième tour préliminaire avec une élimination contre le Panathinaïkos. Au-delà de ça, le jeu pratiqué avec un 4-4-2 très scolaire et attentiste ne soulève pas les foules. Au micro de RMC, Daniel Riolo a émis ses premiers doutes même si le journaliste précise qu’il est important d’attendre et de laisser le temps avant de juger Marcelino de manière définitive.

« Ce 4-4-2 est très bizarre pour l’instant je ne suis pas convaincu mais la question que je voulais poser c’est, que fait-on du temps ? Je sais qu’à Marseille, la patience n’existe pas comme existe trop l’emballement immédiat. Ok, l’année dernière, on a eu l’expérience du catastrophisme après trois matchs. Là c’est bizarre, on est dans un catastrophisme sans haussement le ton. On entend juste que Marcelino c’est horrible, qu’il doit s’en aller avant que ce soit trop tard mais ça ne se manifeste pas réellement. Ce qui m’emmerde c’est de ne pas comprendre ce que veut faire Marcelino en dehors de ce 4-4-2 chelou » analyse Daniel Riolo avant de conclure.

Un 4-4-2 « chelou » qui effraie Daniel Riolo à l’OM

« Je ne comprends pas si l’équipe doit attendre, ressortir propre, sortir au pressing… Et ça me rend sceptique. Mais m…., il n’y a eu que 4 matchs. Je reste super sceptique sur le 4-4-2, un système qui ne marche plus depuis longtemps. A l’arrivée, la satisfaction c’est Vitinha mais sinon Aubameyang ne sert à rien, les individualités sont en-dessous » estime le journaliste, qui espère voir de nets progrès dès la reprise dans une semaine et demie après la trêve internationale. L’OM devra répondre présent avec un match à domicile contre Toulouse face à qui la victoire sera impérative juste avant de défier le PSG au Parc des Princes.