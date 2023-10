OM ‍: Marcelino trahi par Longoria, Frank McCourt accusé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Marcelino avait lié son avenir à celui de Pablo Longoria au moment de quitter l'OM mais au contraire de l'entraîneur de 58 ans, le président marseillais est resté fidèle à Frank McCourt et a fait le choix de rester au club.

Au contraire de Pablo Longoria et des autres membres du directoire de l’Olympique de Marseille, Marcelino n’a pas pris de temps de réflexion. Dès le lendemain de la réunion entre la direction du club et les responsables des groupes de supporters, l’entraîneur espagnol a présenté sa démission… tout cela à deux jours d’un match important en Europa League sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Trois jours après la démission de Marcelino, Pablo Longoria a finalement annoncé sa décision de rester à la présidence de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt à l'origine du revirement de Longoria ?

Une trahison pour son ami Marcelino puisque l’ex-coach du FC Valence et de l’Athletic Bilbao avait lié son avenir à Pablo Longoria et avait démissionné pour la simple et bonne raison que le président de l’OM lui avait juré qu’il allait partir. Une fois les papiers de la démission de Marcelino signés, Pablo Longoria a fait volte-face et a finalement pris la décision de rester. Comment le coach espagnol de 58 a-t-il pris ce revirement ? Interrogé par la Cope, Marcelino a fait savoir que Frank McCourt était derrière cette décision de Pablo Longoria.

Marcelino critique l'OM, Di Meco dégoupille https://t.co/KrjTf4j2Qg — Foot01.com (@Foot01_com) October 12, 2023

« Pablo m’a dit que c’était une grande responsabilité de laisser un club vide et que c’était un acte de considération pour ceux qui avaient pensé à lui » a indiqué Marcelino, laissant sous-entendre que Frank McCourt a convaincu Pablo Longoria de garder son poste, avant de poursuivre. « Les ultras ont demandé de quitter le club, que le président et le conseil d’administration le fassent et que s’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences. C’est ce que m’a dit le président. Pablo Longoria est toujours là parce qu’après quelques jours de réflexion, bien qu’ils (les membres de la direction) aient dit qu’ils partaient, ils ont reconsidéré leur position ». Et Marcelino de conclure.

Marcelino « ne se sent pas trahi » par Longoria

« Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. Je n’ai eu aucun problème lorsque je suis arrivé le lendemain. Quand il m’a dit qu’il allait partir, je n’ai rien fait. C’était une situation inédite. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela » a expliqué l'ex-coach de l'OM. Quasiment un mois plus tard, Marcelino ne s’en est toujours pas remis, lui qui a par ailleurs expliqué qu’il avait refusé deux offres depuis son départ de l’OM dont une du FC Séville. Mais cet épisode a visiblement marqué l’entraîneur espagnol, peut-être affecté par la petite trahsion de Pablo Longoria.