OM ‍: Marcelino fait capoter une grosse vente, les supporters s'interrogent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cité comme un joueur susceptible de renflouer les caisses de l’OM au mercato, Leonardo Balerdi a finalement de grandes chances de rester.

Malgré quelques boulettes qui ont fait sa marque de fabrique au fil des années, Leonardo Balerdi a globalement réalisé une belle saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Confronté à une sérieuse concurrence (Bailly, Mbemba, Gigot, Kolasinac), l’international argentin de 24 ans a systématiquement été titulaire ou presque. Avec 34 matchs de Ligue 1 au compteur la saison dernière, il a clairement été installé comme l’un des patrons de l’OM en défense.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Cela aurait pu prendre fin durant ce mercato et avec un changement d'entraîneur, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund ayant régulièrement été cité au même titre que Guendouzi ou Ünder comme un joueur susceptible de renflouer les caisses de l’OM avec une grosse vente. L’hiver dernier, l’Ajax Amsterdam avait posé 15 millions d’euros sur la table, une offre rejetée à l’époque par Pablo Longoria. Qu’en sera-t-il cet été ? A priori, Leonardo Balerdi devait rempiler pour une saison de plus au minimum avec Marseille. Et pour cause, Foot Mercato nous apprend que l’Argentin s’est entretenu avec Marcelino à la reprise de l’entraînement.

Marcelino veut garder Balerdi à l'OM

Le nouvel entraîneur phocéen a fait savoir à Leonardo Balerdi qu’il appréciait son profil et qu’il comptait sur lui pour la saison à venir. Une décision validée par la direction marseillaise, qui a toutefois précisé à son entraîneur que Balerdi pourrait partir en cas d’offre « mirobolante ». Reste maintenant à définir à partir de quelle somme une proposition est jugée comme irrefusable par l’état-major de l’Olympique de Marseille pour Leonardo Balerdi. Quoi qu’il en soit, alors qu’il avait des touches en Premier League et en Liga ces dernières semaines, le natif de Villa Mercedes est donc parti pour rester et s’imposer comme un titulaire dans un secteur où pour l’heure, Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot sont ses trois concurrents. Une décision qui risque quand même de surprendre les suiveurs de l'OM, qui ne font pas preuve d'une énorme confiance en l'ancien joueur du Borussia Dortmund en raison de ses performances en dents de scie depuis son arrivée sur la Canebière.