OM ‍: Marcelino éjecté, Ounahi toujours sur le départ

Boudé par Marcelino à son arrivée à l'OM, Azzedine Ounahi retrouve de nouvelles possibilités depuis le départ de l'Espagnol. Le Marocain peut s'inscrire sur la durée à l'OM même si l'Italie veut empêcher cela au plus vite.

Il a été le grand gagnant du départ de Marcelino, il y a une semaine désormais. Azzedine Ounahi peut de nouveau viser une place de titulaire à l'OM après un début de saison mitigé. Le milieu marocain était un peu mis de côté par Marcelino, lequel n'arrivait pas à l'inclure dans son 4-4-2. Avec Jacques Abardonado aux commandes, Azzedine Ounahi s'est installé comme titulaire dans le milieu à trois de l'OM face à l'Ajax et au PSG. Une aubaine pour de nombreux observateurs et supporters, convaincus du potentiel du jeune marocain à l'OM. Ils ne sont pas les seuls à le penser.

En effet, Azzedine Ounahi attise les convoitises sur le marché des transferts. Le journaliste Ekrem Konur a mis en lumière les premières stratégies et les premiers prétendants pour le joueur marocain de l'OM. Selon lui, le club phocéen doit s'attendre à souffrir dès janvier prochain pour Ounahi à cause de deux clubs italiens dont les noms n'ont pas encore filtré.

🚨#EXCL | 2 Club from the Italian Serie A is interested in Marseille's 23-year-old player Azzedine Ounahi and they plan to make an offer to loan the Moroccan player in January. 🇲🇦🔵 #OMpic.twitter.com/ln5kHgGNFN