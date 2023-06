OM ‍: Marcelino dans l'ombre de Gallardo au cas où

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Tout porte à croire que Marcelo Gallardo devrait devenir l'entraîneur de l'OM dans les prochains jours. Mais, si l'Argentin fait défaut pour le poste, l'Espagnol Marcelino est une solution de rechange plébiscitée par Pablo Longoria.

Lentement mais sûrement, l'OM avance vers la nomination de Marcelo Gallardo comme successeur d'Igor Tudor sur le banc. L'Argentin est en négociations avec la direction marseillaise, étant très exigeant au niveau de ses demandes personnelles. Si le dossier échouait à se conclure, il faudrait trouver un autre entraîneur pour diriger l'OM. Fidèle à son habitude d'anticiper les contretemps, Pablo Longoria a déjà son plan B et même son plan C. Outre Gallardo, le coach du LOSC Paulo Fonseca a tapé dans l'œil de Pablo Longoria. Néanmoins, il sera bien difficile de le chiper au club nordiste. Le plan C est plus simple à concrétiser.

Marcelino, roue de secours quasi assurée pour l'OM

Ce troisième homme s'appelle Marcelino selon Foot Mercato. L'Espagnol est sans club depuis son départ de l'Athletic Bilbao en mai 2022. Il possède un solide CV dans son pays d'origine, ayant notamment entraîné Valence. Vainqueur de la Coupe du Roi 2019 avec le club valencien, il avait côtoyé à cette occasion Pablo Longoria comme directeur technique. Les deux hommes s'apprécient et se connaissent bien.

🔵⚪️🇦🇷🇵🇹🇪🇸 #Ligue1 |



◉ Hier soir, l'OM attendait encore le "oui" définif de Marcelo Gallardo. Les dirigeants ont commencé à échanger avec lui de recrues potentielles.



◉ Plan B : Fonseca



◉ Plan C : Marcelino



Avec @sebnonda & @Stickwic https://t.co/6IvDzyAgmm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2023

Marcelino a l'avantage d'être libre et semble presque le technicien le plus aisé à attirer sur la Canebière. Toutefois, la priorité est et reste Marcelo Gallardo. L'OM est sur le bon chemin pour finaliser son recrutement comme nouvel entraîneur pour la saison 2023-2024. Malgré ses liens avec Pablo Longoria, il faudrait un miracle pour que Marcelino ait le poste. Il restera à quai à moins d'un retournement de situation. Un cas de figure toujours possible quand on parle de football, de mercato et de l'OM.