OM ‍: Marcelino a une obsession, ça peut coûter cher

D’accord avec l’Olympique de Marseille, Marcelino devrait succéder à Igor Tudor. Le futur entraîneur du club phocéen a été choisi pour ses idées et sa rigueur, lui qui accorde une attention particulière à la forme physique de ses joueurs.

Alors que Marcelo Gallardo faisait saliver les supporters de l’Olympique de Marseille, le nom de Marcelino suscite moins d’enthousiasme. Il est vrai que l’Espagnol, qui devrait être nommé dans les prochaines heures, n’a pas la même renommée. Les Marseillais vont donc apprendre à connaître un entraîneur qui n’hésite pas à accorder sa confiance. En 2013, l’ancien coach de Villarreal avait effectivement lancé le Français Jérémy Perbet, pourtant en difficulté à ses débuts à l’entraînement.

🔵⚪️ Accord en passe d’être bouclé entre Marcelino et l’Olympique de Marseille.



Le coach espagnol et le club phocéen règlent les ultimes détails de la négociation.



Accord total espéré dans les prochaines heures autour d’un contrat de 2 ans. @telefoot_TF1 pic.twitter.com/ouTRLGDsjF — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 20, 2023

« J’ai d’ailleurs demandé ensuite au coach ce qui lui était passé par la tête de m’aligner si vite, a raconté l’attaquant à Team Football. Il m’a répondu : "peu importe tes prestations à l’entraînement la première semaine, je sais que tu es un buteur, tu peux marquer n’importe quand, alors maintenant au boulot". Je lui ai donné raison ! » Jérémy Perbet s’était offert un doublé grâce à la chance offerte par un technicien à la fois généreux et exigeant.

« Il savait donner confiance à tout le groupe, tout en étant dur, a décrit l’ancien Strasbourgeois. Ses entraînements m’ont choqué quand je suis arrivé, j’étais pourtant au summum de ma carrière en Belgique, en pleine forme. Mais les séances étaient hyper physiques et il surveillait tout. L’hygiène de vie, la masse graisseuse toutes les semaines, le poids chaque jour ! » Et en cas de résultat négatif, les sanctions tombaient.

Marcelino inflige de lourdes amendes

« Les amendes en cas de poids excessif étaient un peu exagérées pour les moins gros salaires, se souvient Jérémy Perbet. C’est sûr qu’un Giovanni Dos Santos (son ancien coéquipier à Villarreal), ça ne le dérangeait pas trop une amende de quelques milliers d’euros ! » Les Marseillais sont prévenus, ça ne rigole pas avec Marcelino, dont les séances d’entraînement sont particulièrement chargées.

« A Villarreal, c’était non-stop. Sauf que Marcelino savait gérer psychologiquement, a confié l’attaquant actuellement en D3 belge. Ça m’avait interpelé : on avait des jours sans parfois à l’entraînement. Il disait : "ok on arrête ! On verra demain". Il ne forçait pas et était vraiment apprécié dans le groupe… Les résultats, ça aide aussi… » C’est effectivement ce critère qui influencera sa cote auprès des supporters et du président Pablo Longoria.