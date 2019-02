OM : Mandanda « un gardien quelconque », ça clashe à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Capitaine de l'Olympique de Marseille au moment du coup d'envoi du match OM-Dijon, Steve Mandanda a donné des sueurs froides aux supporters phocéens en étant fautif sur l'ouverture du score dijonnaise. Et ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison que la responsabilité du gardien de but légendaire de l'Olympique de Marseille est sérieusement mise en cause. Au point que certains s'interrogent ouvertement sur la capacité de Steve Mandanda de faire une saison de plus dans les cages de l'OM.

Ce samedi, dans La Provence, on est sans pitié avec Il Fenomeno qu'on n'est pas loin de pousser à la retraite . « Payet et Luiz Gustavo absents, Rolando sur le banc, Il Fenomeno a, comme face à Bordeaux mardi, récupéré ce brassard de capitaine si cher à ses yeux. Ça ne l’a pas empêché de mal négocier une frappe puissante de Chafik et de repousser le ballon vers Marié sur l’ouverture du score dijonnaise. Le champion du monde s’est rattrapé en évitant à l’OM d’encaisser un deuxième but un peu avant la pause sur un tir de Saïd, mais s’est refait une grosse frayeur sur une erreur de main à l’heure de jeu. Il est devenu un gardien quelconque et sans poids sur les résultats, c’est bien là tout le problème », écrit Alexandre Jacquin dans les colonnes du quotidien régional. Qui aime bien châtie bien...