OM : Mandanda soutient Villas-Boas

Après la nouvelle défaite de l'OM à Monaco, Steve Mandanda a apporté son soutien à André Villas-Boas.

En pleine crise, l'Olympique de Marseille a subi une troisième défaite de rang sur la pelouse de Monaco. Pourtant bien entrés dans la partie avec une ouverture du score rapide signée Nemanja Radonjić, les Olympiens ont sombré. Incapables de se montrer dangereux offensivement, les Marseillais ont encaissé trois buts sur coup de pied arrêtés : deux sur corner avant le coup franc magnifique de Stevan Jovetić. Au micro de Canal +, Steve Mandanda est revenu sur la situation délicate que vivent les Marseillais.

« On est dans une période ou c'est un peu plus compliqué. On prend 3 buts sur coup de pied arrêtés, on manque de concentration. Maintenant on n'a pas le choix d'être solides, et de donner le maximum au prochain match. Personne ne doit lâcher. En ce moment, tout est contre nous. Les résultats, les pépins physiques, le départ de Morgan Sanson dans la journée. C'est pas des excuses, mais c'est compliqué. Il faut assumer et être fort mentalement. Il faut enchaîner et on verra bien comment ça va se passer. On fait front. On est à fond avec le coach. On sait ce qu'on lui doit, ce qu'il a apporté. Des périodes compliquées j'en ai connu, on sort pas de ces situations juste avec une discussion. Il y a aussi une partie chance, aujourd'hui on ne l'a pas eu » a expliqué le capitaine de l'OM. S'il peut compter sur le soutien de son vestiaire, André Villas-Boas pourrait toutefois rapidement être en danger si la série de défaite venait à continuer.