L1 : Monaco fait voler l'OM en éclats

Dans : Ligue 1.

21e journée de Ligue 1 :

Stade Louis II.

Monaco - Olympique de Marseille : 3 à 1.

Buts pour Monaco : Maripán (48e), Tchouaméni (75e), Jovetić (90e)

But pour Marseille : Radonjić (12e)





Rapidement mené au score, l'AS Monaco a confirmé son excellente forme en renversant un Olympique de Marseille qui lui, continue de sombrer (3-1). Les hommes de Niko Kovac s'affirment comme véritables prétendants à une qualification en Ligue des Champions.

D'entrée de jeu, les Marseillais prenaient les choses en main. Sur un long ballon en profondeur, Radonjić partait à la limite du hors-jeu. Plus rapide que Maripán, il trompait Benjamin Lecompte pour ouvrir le score de l'intérieur du pied (12e). L'ASM mettait du temps à réagir. Plein axe, Sofiane Diop inquiétait Mandanda d'une belle frappe lointaine, mais le gardien marseillais écartait le danger (28e). Kevin Volland mettait à son tour le portier olympien à contribution, sans succès (39e). Malgré une forte domination dans le dernier quart d'heure, Monaco rentrait aux vestiaires avec un but de retard.



Golovin double passeur décisif sur corner

Dès le retour des vestiaires, Maripán prenait le dessus sur Alvaro et reprenait victorieusement un corner de Golovin pour égaliser (48e). Les Monégasques continuaient de pousser, et Steve Mandanda gardait les siens en vie en remportant son duel face à Ben Yedder (49e). Sur le corner qui suivait, Badiashile absolument seul aux six mètres ne cadrait pas sa tête (50e). Sur un nouveau corner, Tchouaméni devançait la sortie de Mandanda pour donner l'avantage à son équipe (75e). Malgré l'entrée en jeu d'Arkadiusz Milik pour ses premières minutes en Ligue 1, les Marseillais ne parvenaient pas à revenir. Au contraire, Stevan Jovetić marquait un magnifique coup franc dans les arrêts de jeu pour sceller le score (90e).

Au classement, les Rouges et Blancs restent 4e mais reviennent à un petit point de l'OL qui affrontera Saint-Etienne pour le dernier match de la journée. De son côté, l'OM enchaîne une 3e défaite consécutive en L1 et pourrait se retrouver 7e en cas de victoire du SCO d'Angers contre Bordeaux dimanche après-midi.