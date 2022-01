OM : Mandanda remplaçant, malaise à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Contre toute attente, Steve Mandanda était remplaçant samedi contre Montpellier. L'OM a évoqué un coup reçu par le gardien de but, mais ce dernier a été surpris de ce choix de Jorge Sampaoli.

Seule la victoire est belle, et la qualification de l’Olympique de Marseille pour les quarts de finale de la Coupe de France après l’épreuve des tirs au but face à Montpellier suffit au bonheur des supporters du club phocéen, d’autant plus qu’au Vélodrome la formation de Sampaoli a largement dominé les débats. Mais sur le banc de l’OM, Steve Mandanda devait en avoir gros sur la patate en voyant ses coéquipiers jouer cette rencontre, lui à qui l’on avait laissé penser qu’il devrait se contenter de ces matchs de Coupe jusqu’à la fin de saison. Finalement, c’est à la collation du midi que le staff a prévenu El Fenomeno que Pau Lopez lui était préféré pour cette rencontre. Interrogé après la rencontre, l’adjoint de Jorge Sampaoli a expliqué que Steve Mandanda avait été touché à la cheville durant la semaine et n’était pas apte à 100% pour ce match de Coupe de France, ce qui justifiait le choix de son coach, suspendu lui pour cette rencontre.

Steve Mandanda surpris d'être remplaçant avec l'OM

Une explication qui n’a pas visiblement pas convaincu Steve Mandanda puisque L’Equipe affirme que le gardien de but de 36 ans, qui connaît trop bien le football pour se contenter de cette explication, a « surpris » Mandanda et « bon nombre de ses coéquipiers », car en pus Pau Lopez avait manqué des entraînements cette semaine à la Commanderie en raison d’un épisode fiévreux. N'étant pas du genre à faire des déclarations intempestives, Steve Mandanda va donc accepter ce statut, même si cette décision prise par l'entraîneur argentin pousse un peu plus le légendaire gardien de l'Olympique de Marseille vers la porte. Un tel joueur mérite peut-être un peu mieux, même s'il ne fait aucun doute que Paul Lopez est un digne successeur.