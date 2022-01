OM : Mandanda refuse de partir de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Remplaçant même en Coupe de France, Steve Mandanda est décidé à finir la saison à l'Olympique de Marseille et le prouve.

Jorge Sampaoli a clairement décidé de fait de Pau Lopez le numéro 1 indiscutable dans les buts de l’OM. Et Steve Mandanda, qui espérait être titulaire samedi contre Montpellier en Coupe de France, a compris que le choix de son entraîneur était cette fois définitif. Mais quoi qu’il en soit, El Fenomeno n’est pas du tout disposé à ranger son casier à la Commanderie, même si Pablo Longoria a des offres pour son gardien de but. Ouest-France confirme ce lundi que le FC Lorient, actuel 19e du classement de Ligue 1, est revenu une deuxième fois à la charge pour Steve Mandanda dont Christophe Pelissier a fait son choix numéro 1 afin de remplacer Paul Nardi, l’habituel titulaire des Merlus, lequel n’est plus en odeur de sainteté auprès de son entraîneur. Les dirigeants du club breton ont donc repris contact avec leurs homologues de l’Olympique de Marseille, mais une nouvelle fois cela a été repoussé pour une raison très simple.

Steve Mandanda ne veut pas quitter l'OM

En effet, le quotidien régional a contacté des proches de Steve Mandanda afin de savoir si ce dernier était prêt à accepter le challenge proposé par Lorient, et la réponse a été claire, c’est un « non » ferme et définitif. Le gardien de but de 36 ans n’a rien contre le club breton, mais il est déterminé à rester à l’OM, avec qui il a encore deux ans et demi de contrat et où il souhaite faire sa reconversion une fois qu’il en aura fini avec sa carrière de footballeur. Ayant compris que le dossier était impossible à finaliser, Lorient travaille désormais d’urgence sur d’autres pistes pour répondre aux exigences de son entraîneur.