OM : Mandanda n'a pas peur d'un crash de Marseille

Dans : OM.

Même si l'Olympique de Marseille est tombé samedi contre Nantes, le gardien de but phocéen reste très confiant et souhaite le faire savoir.

Impeccable depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, le classement actuel de l’OM lui devant même beaucoup, Steve Mandanda n’a pas été au sommet de son art contre Nantes. Et bien évidemment si on ne peut pas lui imputer à lui seul la défaite contre les Canaris, le gardien de but de Marseille est bien conscient que ce petit coup de froid pourrait faire trembler les supporters phocéens. Du haut de sa longue expérience, et de ce qu’il sait du football, Steve Mandanda est loin de tomber dans la panique. Car pour le portier de l’Olympique de Marseille, l’écart dont bénéfice l’équipe d’André Villas-Boas n’est pas anodin.

Il ne faut donc pas stresser du côté de l’OM, il y a de la marge et cela devrait être suffisant pour s’assurer un ticket pour la prochaine Ligue des champions. « Si je suis inquiet ? Non parce que comme je l’ai dit, on a une petite marge et on sait aussi qu’on a un groupe de qualité. Il ne faut pas se laisser abattre, c’est une déception je pense pour tout le monde mais ça continue. On a une journée de récupération et dès lundi, on s’y remet. Et on va aller à Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points », a confié Steve Mandanda, histoire de donner un nouveau rendez-vous aux supporters de l'Olympique de Marseille.