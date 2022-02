OM : Mandanda, Milik, la gestion de Sampaoli fracassée !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La crise est encore loin mais un début de tempête souffle sur l’OM après la défaite contre Clermont dimanche au Vélodrome (0-2).

Auteur de prestations poussives contre Metz et Qarabag, l’Olympique de Marseille s’en était tiré avec des victoires laborieuses. Mais face à Clermont dimanche soir au Vélodrome, ce n’est pas passé pour les hommes de Jorge Sampaoli, encore en difficulté dans le jeu. Et comme à chaque fois lorsque Marseille perd un match, tout est remis en cause à commencer par la gestion de Jorge Sampaoli qui, il faut bien le dire, fait l’objet de vives discussions depuis plusieurs semaines. Au micro de RMC, le journaliste Florent Gautreau a d’ailleurs estimé que le management de l’entraîneur argentin de l’OM était sujet à de fortes et légitimes critiques. Sa gestion des cas de Steve Mandanda, d’Alvaro Gonzalez ou encore d’Arkadiusz Milik est notamment mis sur la table par l’intervenant de l’After Foot.

Florent Gautreau critique la gestion de Sampaoli

« A force de gérer ses joueurs d’une façon particulière, Sampaoli a semé des petites bombes à retardement qui pourraient exploser dans le vestiaire de l’OM si les résultats venaient à être moins bons. Sampaoli nous a séduit par tout ce qu’il a apporté dans le jeu et dans le fait que tu te demandes toujours ce qu’il va se passer avec Marseille. Mais je me pose quand même des questions sur sa gestion du vestiaire et cela a commencé avec Mandanda. Ce n’était pas n’importe qui, il y avait sans doute une façon d’amener ce changement, on sait que Mandanda vit mal cette situation. Il y a aussi le dossier d’Alvaro qui est prolongé et qui est poussé dehors quelques semaines plus tard. La gestion du cas Milik est aussi particulière, moi je sens que Sampaoli n’aime pas Milik. Il n’empêche qu’il marque beaucoup et lui couper l’herbe sous le pied en le sortant, en termes de management de vestiaire, il y a une façon de faire » a lancé Florent Gautreau, qui apprécie le jeu prôné par Jorge Sampaoli à l’OM depuis le début de la saison mais qui s’interroge de plus en plus au sujet de la gestion humaine de l’entraineur de Marseille.