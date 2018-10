OM : Mandanda l'annonce, Marseille se met déjà en mode PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Leader invaincu du championnat, le Paris Saint-Germain a non seulement déjà mis un terme au suspense en ce qui concerne le vainqueur final de la Ligue 1, mais il met pour le moment un point d’honneur à ne pas perdre un seul point. Autant dire que le simple objectif de freiner le club de la capitale est déjà ambitieux. C’est néanmoins une chose réalisable selon les Marseillais, qui viennent d’aller chercher une victoire au courage sur le terrain de Nice (0-1), et sont forcément déjà tournés vers la réception du champion de France. La saison passée, l’Olympique de Marseille était passé à quelques secondes de la victoire. De quoi motiver Steve Mandanda pour le Classique du week-end prochain.

« On est lucides, on sait très bien que ça va être compliqué, et que Paris domine complètement ce championnat. Maintenant, sur un match, tout est possible. L’année dernière, on est passés près d’un exploit. Ça va être compliqué, il faudra être à 200%, ne pas commettre d’erreurs et jouer à fond les coups qu’on aura à jouer », a prévenu le gardien olympien sur les Canal+. La saison passée sera certainement un match référence, Neymar et Mbappé n’ayant pas forcément digéré la grosse pression infligée par l’OM et le Vélodrome, même si Cavani avait sauvé les meubles en fin de rencontre.