OM : Mandanda blessé, Pierre Ménès vote Pelé sans problème

Dans : OM, Ligue 1.

Coup dur pour l’OM, qui se réjouissait cette semaine d’enchainer les matchs sans blessure sérieuse. En première période lors du match face à Saint-Etienne, Steve Mandanda s’est blessé à la cuisse sur un dégagement et a immédiatement fait savoir qu’il ne pouvait pas continuer. Il y a de grandes chances que l’indisponibilité du portier olympien se monte en semaines alors que le calendrier va s’accélérer sérieusement. Pas de quoi paniquer pour Pierre Ménès, présent au bord du terrain et qui a expliqué toute la confiance qu’il avait en sa doublure, Yohann Pelé.

« C’est une blessure qui peut arriver quand il fait froid comme ça, qu’il n’y a pas beaucoup de dégagements à effectuer, et que la décharge d’un dégagement a du mal à être encaissée. Mais je ne suis pas trop inquiet car Yohann Pelé est fiable, et il sort d’une saison très solide. Il pourra répondre présent », a assuré le consultant de Canal+, qui sait bien que Pelé était le titulaire du poste la saison passée, et qu’il était monté en puissance tout au long de l’exercice.