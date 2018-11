OM : Mandanda a le boulard, ce consultant frappe très fort !

Dans : OM, Ligue 1.

Pas franchement en grande forme ces dernières semaines, Steve Mandanda a été l’auteur d’une grossière faute de main sur l’ouverture du score d’Amiens, dimanche en clôture de la 14e journée. Véritable légende à Marseille, le champion du monde ne fait plus l’unanimité, malgré la cote de sympathie qu’il a gardé auprès de certains supporters. Consultant pour Le Phocéen, Jacques Bayle estime carrément que l’ancien capitaine de l’OM refuse désormais de se remettre en question. Et certaines attitudes l'inquiètent, comme quand Steve Mandanda préfère rouspéter contre ses défenseurs, alors qu’il est le principal responsable des buts encaissés par Marseille ces dernières semaines.

« Pour moi, c'est l'un des fiascos de la saison à l'OM. Au-delà de sa baisse de performances, qui peut arriver à n'importe quel gardien, je note des attitudes qui m'interrogent. C'était déjà le cas à Montpellier (0-3) et j'ai revu ça dimanche soir à Amiens. Après sa boulette, il s'en prend à Sakai car ce dernier ne fait pas écran. Sur ce coup, il n'a pas à faire ça, il doit s'excuser auprès de ses coéquipiers et reprendre le fil du match. Ça me dérange, un peu comme quand il s'en était pris à Zambo Anguissa contre l'Atlético Madrid. Je sais qu'il a mal pris le fait de ne plus être capitaine, mais ce n'est pas une raison pour refuser le débat. Ce n'est pas parce qu'il a fait des saisons énormes avec l'OM et qu'il est champion du monde qu'il ne doit pas se remettre en cause. Il n'est plus décisif, et ce n'est pas en refusant de l'admettre qu'il va y remédier » a expliqué l’ancien adjoint de Rolland Courbis à Montpellier, qui réclame un renfort à ce poste l’été prochain. Reste à voir si les dirigeants phocéens y travailleront, eux qui ont fait signer à Steve Mandanda un contrat qui court jusqu’en juin 2021.