OM : Malleville jubile, Marseille a touché le gros lot au mercato

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas fait de folies au mercato en ne recrutant que trois joueurs : Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez.

Mais contrairement aux années précédentes, ce mercato s’est avéré payant puisque les trois recrues se sont imposées comme des titulaires indiscutables de l’équipe d’André Villas-Boas, à l’image d’un Valentin Rongier taille patron au milieu de terrain depuis quelques semaines. Il n’en fallait évidemment pas plus pour combler le plus exigeant des supporters olympiens, à savoir René Malleville, lequel a témoigné de son immense joie sur Le Phocéen.

« Amavi est transformé depuis quelques temps. Et je le dis, je le répète : je pense que c’est la présence d’Alvaro Gonzalez qui bonifie ce garçon. Le milieu Rongier-Sanson-Kamara a été extraordinaire. Cette année, on a vraiment touché le gros lot au mercato avec ces trois recrues, à savoir Alvaro, Benedetto et Rongier. On a touché le gros lot, car maintenant on a vraiment un milieu de terrain extraordinaire. Et puis, je ne vais pas massacrer Germain, mais on a bien senti contre Bordeaux que Benedetto manquait. C’est vrai qu’il ne marque pas à tous les matchs, mais il est devant, il pèse sur les défenses, il bouge, il distribue… » a commenté le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, ravi de voir son équipe afficher un tel niveau de performance depuis le début de la saison. En partie grâce à l’apport non négligeable de ses recrues…