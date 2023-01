OM : Malinovskyi c'est un petit Lionel Messi qui arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation improbable, Ruslan Malinovskyi est attendu ce lundi à Marseille afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Le milieu ukrainien de l'Atalanta est un sacré renfort.

Dans les prochaines heures, et moyennant un transfert autour de 13 millions d’euros, l’OM devrait enregistrer sa première signature du mercato d’hiver en la personne de Ruslan Malinovskyi, l’international ukrainien de l’Atalanta Bergame. Un investissement relativement conséquent de la part de Pablo Longoria pour un joueur de 29 ans, mais dont Igor Tudor a vanté les qualités au patron de l’Olympique de Marseille. Même si cette saison l’Atalanta ne brille pas autant que dans le passé, la formation entraînée par Gasperini est aux trousses de l’AS Rome et de la Lazio, et finalement pas si loin de l’Inter. Mais pour en revenir à Ruslan Malinovskyi, nombreux sont ceux qui en Italie pensent le plus grand bien du milieu de terrain de 29 ans, passé avant par le club ukrainien de Zorya et ensuite à Genk en Belgique. Pour Valentin Paluzzi, spécialiste du football italien, Malinovskyi va apporter énormément à l’OM.

16 buts sur 30 en dehors de la surface pour Malinovskyi

Au micro d’Europe 1, le correspondant de Canal+ et de L’Equipe en Italie dit tout le bien qu’il pense du milieu de l’Atalanta et futur joueur de l’Olympique de Marseille. « C’est l’un des joueurs les plus doués de l’Atalanta qui avait été à deux doigts d’aller en demi-finale de la Ligue des champions quand ils se font sortir par le PSG. C’est un profil très polyvalent, il peut jouer sur l’aile, il peut être parmi les deux milieux devant la défense. Sa caractéristique principale c’est sa frappe de balle, lourde, puissante. Quand on jouait à huis clos pendant le covid, on entendant le bruit sourd de ses frappes, ça faisait presque peur. Il a marqué 30 buts avec l’Atalanta, et 16 l’ont été en dehors de la surface. Seul Lionel Messi a fait mieux en dehors de la surface de réparation depuis 4 ans. Il a fait 4 ans avec Gasperini et c’est un coach dont s’inspire Tudor, dont c’est un renfort logique », a confié Valentin Paluzzi, persuadé que l’OM a fait une très belle opération en s’offrant Ruslan Malinovskyi.