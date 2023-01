OM : Malinovsky et un joueur mystère, le mercato s'enflamme !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’officialisation du départ de Gerson à Flamengo va permettre à l’OM de donner un coup de boost à son mercato dans le sens des arrivées.

Luis Suarez, Isaak Touré et Gerson ont officiellement quitté l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato hivernal. Autant dire que Pablo Longoria ne chôme pas, mais pour le président olympien, il est désormais grand temps de passer aux arrivées. Et pour cause, Igor Tudor attend du renfort car si globalement, les départs de Luis Suarez et d’Isaak Touré ne chamboulent pas vraiment ses plans, le départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit changent tout. Désormais, l’entraîneur de l’OM n’a plus que quatre cartouches offensives (Dieng, Ünder, Payet, Sanchez) pour trois postes. Il est donc indispensable pour l’Olympique de Marseille de se renforcer dans le secteur offensif et selon La Provence, la tendance est bien au recrutement de deux joueurs en attaque. A en croire le quotidien marseillais, la priorité de Pablo Longoria se nomme toujours Ruslan Malinovskyi.

Deux recrues espérées à l'OM cet hiver

En fin de contrat en juin prochain avec l’Atalanta Bergame, le meneur de jeu ukrainien est pisté par l’OM depuis de longs mois. Au dernier mercato estival, il faisait déjà partie des cibles olympiennes et à l’époque, un échange avec Cengiz Ünder avait été discuté… sans finalement que les discussions aboutissent. Dans la dernière ligne droite du mercato, voyant qu’il serait impossible de recruter Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria avait activé son plan B en s’offrant Amine Harit, lequel réalisait une saison excellente avant sa grave blessure à Monaco, quelques jours avant son départ pour la Coupe du monde. A six mois de la fin de son contrat à Bergame, Ruslan Malinovskyi est accessible mais les dirigeants de l’Atalanta restent gourmands au vu de la qualité du joueur. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria espère faire plier ses homologues italiens pour mettre le grapin sur un joueur dont le profil a été validé il y a longtemps par Igor Tudor.

Un joueur mystère ciblé par Pablo Longoria

Comme indiqué par ailleurs, l’Olympique de Marseille cherche un successeur à Gerson, mais pas seulement. La Provence confirme que dans l’idéal, Pablo Longoria souhaite recruter deux joueurs. Un pour compenser le départ du Brésilien à Flamengo et un second afin de combler la grave blessure d’Amine Harit, qui ne rejouera pas cette saison. « L’identité du deuxième joueur ciblé n’a pas encore filtré » indique La Provence, pour qui une surprise n’est pas à exclure avec le recrutement d’un joueur dont le nom n’a encore jamais été évoqué. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui a récupéré près de 15 millions d’euros dans l’opération Gerson et 8 millions d’euros avec Luis Suarez (prêté avec obligation d’achat), parviendra à recruter du lourd pour renforcer le secteur offensif de l’OM. La grosse question est aussi de savoir si Marseille va recruter deux meneurs de jeu ou si en plus de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria veut recruter un véritable avant-centre. Le mercato hivernal sera en tout cas mouvementé et il ne fait que commencer chez les Phocéens.