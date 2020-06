OM : Macron se défend d'avoir aidé Marseille et Eyraud

Dans : OM.

Il y a quelques jours, il s'est dit qu'Emmanuel Macron avait consulté Jacques-Henri Eyraud avant de stopper définitivement la Ligue 1. Vrai ou faux ?

La nouvelle avait fait du bruit, et provoqué notamment la colère de Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL étant ulcéré d'apprendre qu'avant de dire à son Premier Ministre de stopper définitivement la saison de Ligue 1, le Président de la République avait parlé avec plusieurs personnes dont Jacques-Henri Eyraud. Emmanuel Macron étant ouvertement supporter de l’OM, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que ce dernier soit soupçonné d’avoir précipité la fin du Championnat pour rendre service au président de l’Olympique de Marseille en lui assurant un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Mais ce mercredi, citant des sources élyséennes, Le Figaro affirme que cet échange Eyraud-Macron n’a jamais eu lieu et que c'est Edouard Philippe qui a fait ce choix.

Et le quotidien de donner la version des faits. « À l’Élysée comme au sein de l’équipe phocéenne, on nie pourtant fermement l’existence d’un quelconque coup de fil entre les deux hommes. « Jacques-Henri Eyraud a dit ce qu’il avait à dire au sein des instances, mais c’est tout. Il n’a pas échangé avec le président de la République depuis le début de la crise sanitaire», fait-on savoir à la Commanderie. Idem à l’Élysée, où l’on assure que le sujet a été traité au niveau gouvernemental », indique Le Figaro. Reste qu’on imagine bien que si Emmanuel Macron et Jacques-Henri Eyraud se sont entretenus avant la décision, ils ne le crieront pas sur tous les toits, bien conscients que cela pourrait tout de même créer un gros malaise. Et actuellement le football français n’a pas besoin de cela pour se mettre en danger.